LAÜ'de mezuniyet töreni yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ) mezuniyet töreni dün akşam Lefke 16 Ağustos Stadı'nda yapıldı.

LAÜ, 2021-2022 akademik yılda 40 farklı ülkeden 1605 mezun verdi.

Törende söz alan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün 20 binin üzerindeki nitelikli mezunlarına yeni mezunlar eklemenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Yükselen, KKTC’nin en köklü üniversitelerinden olan LAÜ’nün eğitimde kaliteden ödün vermediğini vurgulayarak, LAÜ’nün uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkati çekti.

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de Lefke bölgesinin böylesi güzel bir üniversiteye sahip olmasının ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu kaydederek, bu gururu yaşatan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu: "Öğrenci adası bir coğrafya yaratmak için çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da üniversite eğitiminin ülkemiz için çok önemli bir alan olduğunun altını çizerek, öğrenci dostu ve öğrenci adası bir coğrafya yaratma adına çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 100 bin civarı ve 100 farklı ülkeden öğrenciler ve akademisyenlerle oluşturulan kültür buluşmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin gittikleri her yere bu kültürü taşıyacaklarını ve eğitim alanındaki ambargoları delip dünya insanına hizmet edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören, tüm mezunların diplomalarını alıp kep atmasıyla tamamlandı.

Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.