LAÜ’de “176. Yılda Öğretmen Okulları Nereden Nereye” konulu konferans gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “176. Yılda Öğretmen Okulları Nereden Nereye” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Erdoğan Başar katıldı. Konferansın açılışını LAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Palavan yaptı. Daha sonra Prof. Dr. Erdoğan Başar öğretmen okullarının tarihi ile ilgili bilgi verip, köy enstitülerin faydalarından söz etti. Başar, konuşmasının sonlarına doğru Milli mücadeleden sonra bir öğretmenin ne kadar zor bulunduğuna, o zamanki öğretmenlere toplum tarafından nasıl bakıldığına dair açıklamalarda bulundu. Günümüz öğretmenlerinin nasıl olması gerektiğine ve özellikle de vatansever, milletine faydalı, pozitif bilimlerle uğraşan bireyler yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Erdoğan Başar'ın konuşması öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. Başar'ın öğretmen okulları üzerine yaptığı konuşmada okullarda öğrenilen her bilginin çok kıymetli olduğunu, eğitim sisteminin sürekli olarak gelişmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca öğrencinin hayatındaki öğretmen rolünün önemine de değinerek öğrencilerin parıldayan ışık olduğunu unutmamaları gerektiğini belirtti. Başar, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayıp “Meslekleri meslek yapan öğretmenliktir” dedi.

Konferansın sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından Prof. Dr. Erdoğan Başar’a teşekkür belgesi takdim edilerek” 176. Yılında Öğretmen Okulları” adlı konferans son buldu.