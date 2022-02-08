LAÜ öğrencilerinden “Okumanın Engeli Yoktur” projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Okumanın Engeli Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesi düzenledi.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Emircan Sağaltıcı, Yusuf Sağaltıcı, Hakan Dinçer, Yusuf Zeynel Güngörmüş, Emre Doğan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem danışmanlığında gerçekleştirdikleri proje kapsamında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin sesli kütüphanesine katkı koymayı hedefledi.

Öğrenciler kitap okumanın önemine dikkat çekti

Öğrenciler projeleri ile ilgili şunları aktardı

"Bizler Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak kitap okumanın önemini ve zihinsel gelişimi desteklemek amacıyla başlatmış olduğumuz projemizde görme engelli kişilere hem yardım etmek hem de aydınlatmak için “Okumanın Engeli Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile iletişime geçerek kurumun istekleri doğrultusunda Atatürk’le ilgili kitaplar okumaya karar verdik. Bu doğrultuda çalışmalara başlayarak verilen zaman diliminde okuma seslendirme çalışması yaparak projeyi tamamladık."

Görmezler Derneği’nden LAÜ öğrencilerine teşekkür

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ise, LAÜ öğrencilerinin Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin sesli kütüphanesi için seslendirmiş oldukları Atatürk ile ilgili CD kitaplarını memnuniyetle teslim aldıklarını belirterek, özveri ile seslendirilmiş kitaplar için öğrencilere sonsuz teşekkürlerini iletti.