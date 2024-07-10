LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) arasında LAÜ personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

8 Temmuz 2024 tarihinde LAÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, LAÜ Mütevelli Heyeti Üyelerinden Nihat Çakan, Hüseyin Şener, Timuçin Pırgalıoğlu ve Gökhan Saraç, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile sendika yetkilileri hazır bulundu. Sözleşmeye Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza koydu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptığı konuşmada, çalışanların kendileri için değerli ve kıymetli olduklarını belirterek içinde bulunan koşullar altında olabilecek her türlü taleplerin bu sözleşme ile yerine getirildiğini vurguladı. Bugün sözleşmeye imza koymaktan mutlu olduklarını ifade eden Öztürk, bu vesileyle sözleşmenin tüm çalışanlara, üniversiteye ve bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise yaptığı konuşmada, önemli olan birbirimizi anlayarak, empati kurarak bu süreci yürütebilmektir diyerek LAÜ’nün örnek gösterilecek bir Üniversite olduğunu ve yönetim ile çalışanların bu başarıda payları olduğunu söylerek karşılıklı güven çerçevesinde sözleşmeye imza konulduğunu ifade etti. Üniversite yönetiminin göstermiş olduğu tüm iyi niyete teşekkür eden Bengihan, ortaya çıkan sonucun çalışanlar adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Bengihan, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyetine ve ayrıca sürece emek koyan herkese teşekkürlerini iletti. LAÜ’nün hem çalışanlara hem de bölgeye önemli katkıları bulunduğunu belirten Bengihan, yapılan bu sözleşmenin tüm çalışanlara, kuruma ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.