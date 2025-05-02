LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kariyer Günleri düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kariyer Günleri 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında yoğun bir katılımla LAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

“Yarının Profesyonelleri İçin Kariyer Günleri” adını taşıyan etkinlik, LAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Dayıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından iki ayrı konferans gerçekleştirildi. “Diplomasi Pratiği: Değişen Dünya Sisteminde Trump’ın Dış Politikası” başlıklı ilk konferans Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şevket Ovalı tarafından verildi. “Motivasyon, Kişisel, Mesleki ve Organizasyonel Gelişim” başlığını taşıyan ikinci konferans Derviş Yaşar Baha tarafından gerçekleştirdi.

Kariyer Günleri’nin ana etkinlik günü olan 29 Nisan Salı günü LAÜ mezunlarından Sedat Yılmaz’ın verdiği “Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Zirveye Yolculuk ve Geleceğin Mezunlarına Öneriler” başlıklı konferansla başladı. Ardından, Creditwest Bankası’ndan Mehmet Sofular’ın, Lefke Belediyesi’nden Münevver Ebedi Çakmak’ın, Vodafone’dan Togan Çakmak’ın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer’in ve Saydam Muhasebe Bürosu’ndan Göksel Saydam’ın katıldıkları “Profesyonel Yaşamda Kariyer Olanakları ve İş Dünyası Hakkında Öneriler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Çeşitli sektörlerden 14 şirket ve kurumun katıldıkları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri stant ziyaretlerinin ardından, LAÜ İşletme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pelin Bayram tarafından “Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakatlarda Başarı Stratejileri” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

30 Nisan’daki Kariyer Günleri etkinliğinin son gününde ise iki sertifika programı düzenlendi. “Etkili Liderlik Stratejileri ve Ekibe Dayalı Öğrenme” başlıklı birinci program LAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan, “Etkili İletişim” başlığını taşıyan ikinci program ise LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan LAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Dayıoğlu, öğrencilerin etkinliğe yoğun katılımlarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve başta LAÜ öğrencileri olmak üzere etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.