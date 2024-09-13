LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından 92 proje hayata geçirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger öncülüğünde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikler kapsamında öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili detaylı sunumlar yaptılar.

Öğrenciler topluma hizmet uygulamaları gerçekleştirdiler

Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger, gerçekleştirilen etkinlik ve ders kapsamı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; Öğrenciler, Toplum Analizi, Sosyal Sorumluluk ve Etik, Toplumda Değişim ve Gelişim, Toplum Katılımı ve Liderlik ile ilgili ayrıntılı eğitim sonrasında toplumu en detaylı şekilde analiz edebildiklerini öğrenmişlerdir. Topluma hizmet uygulamaları dersi genellikle öğrencilerin toplum içinde pratik çalışmalar yapmasını, sosyal sorunlara duyarlılık geliştirmesini ve çözümler üretmesini hedeflerken, bu tür dersler genellikle teorik ders materyalleri, saha çalışmaları, stajlar veya toplum hizmeti projeleri ile desteklenir. Lesinger, etkinlikler kapsamında toplamda 92 projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Projelerden bazıları şunlardır; Hayvan hakları, sokak hayvanlarına mama ve kulübe destek, her hafta huzur evi ziyaretleri, Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara rekreatif etkinlikler ve geleneksel oyunlar, çocuk pediatri bölümünde yatan hasta çocuklar lefke deniz kenarındaki bank, park, ve bahçelerin revize edilmesi, Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde yer alan bir çok okul öncesi, ilkokul bahçelerine eskilerde yer alan oyunların çizilmesi, çocuklarla yüz boyama ve rekreatif etkinlikler ağaç dikimi.