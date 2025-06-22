Larnaka üzerinden İsrail ve Ürdün’e tahliyeler devam ediyor

İsrail’den ülkelerine dönmek isteyen yabancı uyrukluların ve İsrail’e dönmek isteyen İsraillilerin Limasol Limanı, marinası ve Larnaka Havalimanı’ndan hareketleri devam ediyor.

Alithia İsrail Ulaştırma Bakanlığı’nın “Güvenli Dönüş” planı çerçevesinde Limasol Limanı’ndan aldığı bin 500’den fazla İsrail vatandaşını perşembe günü Aşdod’a taşıyan 2 bin yolcu kapasiteli “Crown Iris” isimli kruvaziyerin ikinci seferi için dün sabah Larnaka Limanı’na vardığını yazdı.

Habere göre gemi, İsrail’den aldığı bin 600 yabancı uyruklu kişi Larnaka Limanı’na indirdi ve geri dönmek isteyen İsrailli yolcuların biniş sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Kruvaziyerin Larnaka’ya taşıdığı yabancı uyrukluların, Amerika ve Avrupa’dan Yahudi kökenli gençler olduğunu yazan gazete güney yönetiminin, bu kişileri havalimanına veya uçuş günü ve saatleri gelene kadar konaklayacakları otellere taşımak için otobüsler seferber ettiğini belirtti.

Aynı gazete havayoluyla tahliyelerin de devam ettiğini, dün Larnaka Havalimanı’ndan, hava sahasını kapatan İsrail’den alınan özel izinlerle İsrail ve Ürdün’e 24 uçuş gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazeteye göre İsrail’den lüks yatlar ile tahliyeler de devam ediyor. Bu çerçevede dün 22 yatın Larnaka Marinasına ulaşıp 150 kişiyi indirdikten sonra İsrail’e geri döndüğü bilgisi verildi.

Haberde, 43 Rum’un karayoluyla İsrail’den Ürdün’e, 10 Kıbrıslı Rum’un da İran’dan Ermenistan’a geçirildiğini, bu kişilerin hava yoluyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşmasının beklendiği kaydedildi.