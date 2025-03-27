Larnaka Havaalanı’nda valizinde uyuşturucuyla yakalandı

Larnaka Havaalanı’nda bir kadının valizinde 16 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün sabah saatlerinde Larnaka Havaalanına gelen 26 yaşındaki Malezya uyruklu bir kadının valizinde şüphe üzerine yapılan aramada 16 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdılar.

Gazete, ilk kez Kıbrıs’a gittiği belirlenen kadının tutuklandığını belirtirken son dönemde Taylan’dan Kıbrıs’a, Dubai üzerinden uyuşturucu madde getirilme olaylarının arttığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin İnterpolle işbirliği içerisinde çalıştığını vurguladı.