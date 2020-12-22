Lapta’da üç araç çarpıştı: 1’i ağır iki kişi yaralandı

Lapta oteller yolunda meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürücü iki arabaya çarparak durabildi.

Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Paul Grimsley yönetimindeki RS 811 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Güzelyurt istikametine seyrettiği esnada kontrolsüz bir şekilde araçları geçerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

Grimsley yönetimindeki salon araç ile Maureen Stothard’ın kullanımındaki HC 184 plakalı araca çarptıktan sonra, savrularak Yasemin Pakaki yönetimindeki RZ 011 plakalı araca çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulanslarla Girne Akçiçek Hastanesine sevk edilen yaralılardan ağır yaralanan ve kazaya sebebiyet veren Paul Grimsley, Lefkoşa devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.