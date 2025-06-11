Lapta’da şarj aleti yangına neden oldu

Lapta’da Ankara Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde dün öğle saatlerinde çalışır durumda bırakılan şarj aletinin ısınıp yorganı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iki alüminyum pencere, ahşap dolaplar, halı, perde, soba, şilte, sandalye ve çeşitli ev eşyaları yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.