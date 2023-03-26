Lapta'da ani ölüm
Lapta'da yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Doğan, saat 06.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Lapta'da yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Doğan, saat 06.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Ani ölüm