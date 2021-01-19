Lapta’da 8 vaka daha, tedbirler arttırıldı, bölgede PCR yapılacak

Lapta bölgesinde geçtiğimiz günlerde görülen 12 Covid-19 vakasının ardından dün de 8 kişinin testi daha pozitif çıktı. Lapta’daki vaka sayısı 20’ye yükseldi, Temaslı Tarama Ekibi, bölgedeki PCR testlerini arttırdı. Bugün akşamüzeri, ekiplerin Belediye Binasında PCR testi yapacağı duyuruldu.

Bölgedeki son durumu YENİDÜZEN’e anlatan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, vakalarda artış yaşandığını, 12 olan vaka sayısının 20’ye yükseldiğini, 8 kişinin daha Covid-19 olduğu bilgisini verdi.

Bölgedeki temaslıların kendini gizlediği söylentilerinin tedirginliğe neden olduğunu anlatan Aktuğ, Sağlık Bakanlığı Temaslı Tarama Ekibinin bölgedeki testlerinin devam edeceğini, temas derecesinden emin olamayan ve kendini tedirgin hisseden vatandaşların gidip test yapabileceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Temaslı Tarama Ekibinin bugün de bölgede PCR testi yapacağını anlatan Aktuğ, vatandaşa çağrıda bulundu. Aktuğ, tedirgin olanların PCR yaptırmak için Belediye binasındaki ekiplere ulaşmasını istedi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde temaslıların kendini gizlediği ve konunun polise yansıdığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Aktuğ, “Köy kahvesi ve fırında çıkan vakaların ardından bu yerler işletmelerini kapattı, bölgemizdeki işletmeler konuya duyarlı yaklaştı. Belki münferit olarak birkaç kişi kendinin temas derecesini bilemediği için aksaklıklar yaşandı ama bile isteye yapılan bir sıkıntı yok. Bu nedenle bölgemizde random test yapılmasını talep ettik. Tedirgin olan, temas derecesini bilemeyen insanlar gidip test yaptırsın.” dedi.

Vatandaşa çağrıda bulunan Aktuğ, herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemini hatırlattı.

Esentepe’de 2 vaka

Öte yandan Pazartesi akşamı Esentepe’de iki pozitif vaka tespit edildiğinin açıklanmasının ardından, Esentepe Belediyesi sosyal medya hesabından ‘Panik yapmayın’ çağrısında bulunmuş, temkinli olalım mesajı vermişti.

Bölgedeki son durumu ve gelişmeleri sorduğumuz Esentepe Belediye Başkanı YENİDÜZEN’e demeç vermeme kararı aldığını belirtti. Erdoğan, ‘yanlı haber’ yapıldığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığını dile getirdi.