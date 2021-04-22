Lapta’da 28 kişi doğum günü partisinde yakalandı

Gönyeli’den sonra Lapta’da da yabancı uyruklu 28 kişi, koronavirüs önlemlerine uymayarak doğum günü partisinde yakalandı.

Polis Basın Subaylığı bültenine göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Lapta’da yabancı uyruklu 28 kişinin ise bir evde toplanarak, eğlence maksatlı doğum günü partisi yapmak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.

Polis bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

Ercan’da yine sahte Lüksemburg oturum belgesi

Ercan Havaalanı’ndan sahte oturum belgesiyle çıkış yapmaya çalışan bir kişi, dün tespit edilerek tutuklandı.

Ercan Havaalanı’nda dün saat 18.30’da, C.C.K.(E-34), daha önceden adına düzenlenen sahte Lüksemburg oturum belgesini KKTC’den çıkış yapmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etti.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ercan’da geçtiğimiz günlerde de iki kişi sahte Lüksemburg oturum belgesiyle işlem yaparken tutuklanmıştı.

Gaziveren’de çek sahteleme, hırsızlık ve sahte evrağı tedavüle sürme

Gaziveren’de 16 Nisan’da Baykan Çamay adına düzenlenmiş çek defterinden 5 boş çek yaprağı, A.K.(K-40) ve H.Y.(K-33) tarafından çalındı.

Daha sonra, bir çek yaprağı üzerine O.D. (E-25) ve A.K. tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılarak tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… 1 kişi tutuklandı

Girne’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.E.’nin (E-26) üzerinde ve evinde yapılan aramada, toplam 122 gram ağırlığından Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare alındı. M.E tutuklandı.