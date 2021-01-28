Aktuğ: Vakalar çıkıyor, bu kapanma olmadı

Köydeki kahvelerin kapalı olduğunu, evlerde misafirliklerin de kısmen çok azaldığını ifade eden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, buna rağmen açık olan sektörlerin bölgede hareketliliğe neden olduğunu anlattı.

Bölgede dün yeniden PCR testi yapıldığını anlatan Aktuğ, bir kişinin Lapta merkezde, bir kişinin ise Çamlıbel’de pozitif olduğunu belirtti.

Aktuğ, “Dün bölgede test yapıldı, bir kişinin Pozitif olduğunu, Çamlıbel’de de bir vaka olduğunu öğrendik. Okula öğrenci taşıyan bir personel COVID-19 çıktı. Bölgedeki artış azalır gibi oldu ama dünkü vakalar bizi tedirgin etti. Bu kapanma bizi istenilen çözüme ulaştırmadı.” dedi.

YENİDÜZEN aracılığıyla vatandaşa mesaj veren Aktuğ; “Herkesin Pozitif olduğunu varsayarak yaşamalı, kendimizi korumalıyız.” şeklinde konuştu.