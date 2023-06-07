‘Laf ola’ hükümet!

Ne söylendi, ne oldu?

‘Törenle’ duyurulan TC- KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 2 ayı aşkın süre geçti, protokol henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 200’e yakın okulun da yer aldığı yaklaşık 800 binada depreme karşı dayanıklılıkla ilgili ortaya koyduğu raporun ardından bu konuda hala süreç tamamlanmadı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu başta olmak üzere, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne mensup farklı bakanlar tarafından da dillendirilen ‘uçak biletlerinin ucuzlayacağına’ dair söylemler de hayata geçemedi, lafta kaldı.

Uzun yıllardır çalışmaların sürdüğü, faaliyete başlamasına ilişkin farklı tarihlerin verildiği Ercan Havaalanı’nın açılışı yılan hikayesine döndü.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel, göreve gelmesinin ardından temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekilmesini gündeme taşımıştı. Ama bu konuda da adım atılmadı.

Ayşe GÜLER

1 yılı aşkın süredir görevde olan UBP-DP-YDP Hükümeti, farklı konu başlıklarında birçok projenin hayata geçeceğine dair söz verdi, ancak icraat vaatleri lafta kaldı, hayata geçemedi.

Hayat pahalılığı en yüksek seviyeye ulaşıp, vatandaşların alım gücü erise de‘indirim’ vaadi veren Üstel başkanlığındaki Hükümet, bu yönde adım atamadı, yeni zam furyası fiyatlara yansımaya başladı.

Yeni Ercan Havaalanı açılışı defalarca ertelendi, uçak biletlerinde indirim ‘hayal’ oldu, fiyatlar cep yaktı, yeni havayolu kurulacağına dair açıklamalar da tarihe gömüldü.

2 ayı aşkın süre önce Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokol, hala Meclis Genel Kurulu gündemine gelmedi, imza olsa da içerik paylaşılmadı.

Türkiye’deki 6 Şubat depremi sonrasında gündeme gelen bina güvenliğinde de Hükümet, sınıfta kaldı.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 200’e yakın okulun da yer aldığı yaklaşık 800 binada depreme karşı dayanıklılıkla ilgili ortaya koyduğu raporun ardından bu konuda hala süreç tamamlanmadı.

Hem KTÖS hem de KTOEÖS, okul binalarının karot test sonuçlarının açıklanmadığına dikkat çekerek, Eylül ayında yeni eğitimin döneminin nasıl başlayacağını sorguladı.

YENİDÜZEN, Hükümet’in ‘söz verilen ancak hayata geçmeyen vaatlerini’ derledi.

İmzalandı, içeriği yok!

‘Törenle’ duyurulan TC- KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 2 ayı aşkın süre geçti, protokol henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

‘İmzası olup, metni olmayan’, 9.5 milyar TL kaynak içeren protokol, Meclis Genel Kurulu bilgisine de getirilmedi.

31 Mart tarihinde, Mağusa’da Türkiye’nin “Kıbrıs işlerinden de sorumlu” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel arasında imzalanan protokolün, yürürlüğe girmesi için, iki ülke Cumhurbaşkanlarının imzasına ihtiyaç duyuyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın protokole imza atmasına karşın, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imza için “vakit bulamadığını” söyledi.

Okullarda “bina güvenliği” süreci ilerlemedi

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 200’e yakın okulun da yer aldığı yaklaşık 800 binada depreme karşı dayanıklılıkla ilgili ortaya koyduğu raporun ardından bu konuda hala süreç tamamlanmadı.

Hem KTÖS hem de KTOEÖS, okul binalarının karot test sonuçlarının açıklanmadığına dikkat çekerek, Eylül ayında yeni eğitimin döneminin nasıl başlayacağını sorguladı.

Hükümet, bu konuda ‘sınıfta kaldı’.

“Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak” lafta kaldı!

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu başta olmak üzere, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne mensup farklı bakanlar tarafından da dillendirilen ‘uçak biletlerinin ucuzlayacağına’ dair söylemler de hayata geçemedi, lafta kaldı.

Güncel olarak İstanbul’a gitmek isteyen yurttaşın yalnızca uçak biletine ödeyeceği ücret en az 3 bin TL’den başlıyor.

Ercan açılışı yılan hikayesi: Son tarih, 25 Haziran sonrası

Uzun yıllardır çalışmaların sürdüğü, faaliyete başlamasına ilişkin farklı tarihlerin verildiği Ercan Havaalanı’nın açılışı yılan hikayesine döndü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan Havalimanı’nın ne zaman açılacağına dair sürekli farklı farklı tarihler verdi, bu tarihlerin hiçbirinde açılış gerçekleşemedi.

Arıklı bu konuda yeniden tarih vererek, 25 Haziran ara seçim sonrasını işaret etti, açılışın TC Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını belirtti.

Yeni havayolu şirketi de ‘yalan’ oldu

Hükümetin görevde olduğu süre boyunca, ‘yeni havayolu şirketi kurulacağı’ da ifade edilmiş, tarih ve isim de paylaşılmıştı.

Hatırlanacağı üzere; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Eylül 2022’de yeni havayolu şirketinin kurulacağını, isminin ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak” demişti.

Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” demişti.

2 hafta sonra 6 Ekim’de ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yeni havayolu şirketi” projesinin rafa kalktığını duyurmuştu.

Arıklı, “tüzükle ilgili talep edilen düzenlemelerin gecikmesi sonucu ilgili firmanın çalışmalarını durdurduğunu” ifade ederek, yaşananlarla ilgili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hedef gösterildiğini ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

28 Kasım’da ise Arıklı, milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalara yeniden başlayacaklarını ifade etmişti.

“Piyasa ucuzlayacak” dendi, indirim yok!

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel, göreve gelmesinin ardından temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekilmesini gündeme taşımıştı.

Ama bu konuda da ilerleme sağlanamadı.

Bu açıklamasının üzerinden aylar geçti, temel tüketim maddelerinde herhangi bir indirim yapılmadı, fiyatlar katmerlendi.

Özellikle TC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında fiyatlarda yeni artışlar yürürlüğe girdi, yeni zam furyası bir kez daha cep yakmaya başladı.