“Kuzeydeki ücretle geçinilmez”

Batuhan BORAKAN

Kuzeyde asgari ücretle kaliteli bir yaşam sürdürmenin imkansız olduğunu söyleyen emekçiler, ‘neden güneyde çalışmayı seçtiklerini’ anlattı.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk emekçiler YENİDÜZEN’e konuştu, “Sosyal haklarımız, maaşımız gününde ödeniyor, hafta sonu ailemizle birlikteyiz. Kuzeyde bu tür hakları pek çok şirket vermiyor, bu yüzden güneyde çalışmayı tercih ediyoruz” dedi.

Geçiş noktalarındaki yoğunluk nedeniyle defalarca hükümete çağrıda bulunan emekçiler, “işimize gidiş gelişlerde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hükümet bir an önce bu duruma çare bulması gerekir” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Başkanı Gürcan Osmanbuba, kuzeyde yabancı işçinin çok arttığını, bu nedenle Kıbrıslı Türk emekçilerin gereken haklarından mahrum kaldığını savundu, emekçinin güneye göçünün bu nedenle yaşandığını söyledi.

Güneyde çalışma nedenlerini YENİDÜZEN’e anlatan emekçilerden Hasan Haşimoğlu, “Kuzeydeki asgari ücretle geçinilmez” derken, Rıfat Uygun “ Güneyde emeğimin hakkını alıyorum” ifadelerini kullandı. Hakan Akpınar ise “ “Herkes kazancımıza bakıyor, yaşadığımız zorlukları gören yok” dedi.

GKÇD Başkanı Gürcan Osmanbuba:

“Kuzeyde yabancı işçi sayısı çok arttı, bu nedenle kuzeydeki emekçiler haklarından mahrum kalıyor”

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Başkanı Gürcan Osmanbuba, kuzeyde yabancı işçi sayısının çok arttığını, bu nedenle Kıbrıslı Türk emekçilerin haklarından mahrum kaldığını savundu, emekçilerin güneyde bu nedenle işlediğini belirtti.

“Kuzeyde emeğe değer verip, yabancı işçileri belli bir sınırlama getirerek, işvereni çalışanının hakkını vereceği noktaya getirmesi gereken bir yönetim lazım” diyen Osmanbuba genellikle hükümetlerin çıkarları için işveren tarafında olduğunu savundu.

Osmanbuba, derneği Kıbrıslı Türklerin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kurduklarını belirterek, yakın zamanda Kıbrıs’ın güneyinde de dernek açma hedefleri olduğunu, emekçilerin hem kuzeyde hem de güneyde haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türker YENİDÜZEN’e konuştu

Hasan Haşimoğlu: “Kuzeydeki asgari ücretle geçinilmez”

Emekçi Hasan Haşimoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki asgari ücretle bir ailenin geçinmesinin çok zor olduğunu söyleyerek, “Ev kiraları, arabalar her şey döviz. Kuzeydeki emekçiler asgari ücretle geçinemez” dedi.

Her işe gidiş ve geliş saatlerinde geçiş noktasında ciddi trafik sorunu yaşadıklarını belirten Haşimoğlu, “Hükümet yetkililerine defalarca çağrıda bulunduk, sesimizi duyan yok” dedi.

Rıfat Uygun: “Emeğimin hakkını alıyorum”

Emekçi Rıfat Uygun, Kıbrıs’ın güneyinde emeğinin hakkını aldığını ve aybaşına kadar rahat geçindiğini ifade etti.

Güneyde çalışmasının tek nedeninin geçim derdi olduğunu söyleyen Uygun, güneyde de yabancı işçi sayısının ciddi oranda arttığını ifade etti.

Hakan Akpınar: “Herkes kazancımıza bakıyor, yaşadığımız zorlukları gören yok”

Emekçi Hakan Akpınar ise, güneyde çalışmanın güzellikleri olduğu kadar zorlukları da olduğunu söyleyerek , “Herkes kazancımıza bakıyor, yaşadığımız zorlukları bir tek biz emekçiler biliyoruz” dedi.

Akpınar, her sabah işe gitmek için sabah 05.00’te kalktığını, kazançlarını kolay kazanmadıklarını ifade etti.