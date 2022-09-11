Kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rumlara destek: 323 kişi evlerine döndü

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, adanın kuzeyinde yeni ev kuracak gençlere ekonomik destek kararı aldı.

Politis’in haberine göre 323 kişi evlerine döndü. Bu kişiler kuzeyde yaşayan Maronit ve diğer ailelerin yakınlarından oluşuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki köylerde yaşamını sürdüren genç kişilerin sayısının artırılması amacıyla, 45 yaş altı genç çiftlere destek veriliyor.

Özellikle de yaşlanan ve hayatlarını yitiren Maronitlerin ailelerine, konut inşa etmeleri için destek sağlanıyor.

Kuzeyde yaşayan ve “mahsur” olarak anılan çiftlerin devlet tarafından desteklenmesiyle ilgili yeni bir planın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu yeni plan, şu an Kormacit’te yaşamını sürdüren Kıbrıslı ve Maronitlerin büyük çoğunluğunun karşı karşıya kaldığı aynı evde birlikte oturma konusundaki ciddi sorunları çözmeyi hedefliyor.

Kıbrıs Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun ofisinin, Çalışma Bakanlığıyla işbirliği içerisinde, 45 yaş altı genç çiftlere yönelik destekle ilgili rakamlar da açıklandı.

Yeniden yerleşenler kişi başı 371,60 Euro, çift başına ise 557,55 Euro yardım alacak.

Genç çiftlere 18 yaşından küçük çocukları olmaları halinde 15 bin Euro, çocukları olmaması halinde ise 10 bin Euro’ya kadar ekonomik yardım sağlanacak.

Genç çiftlere ayrıca ev aletleri ve diğer gerekli eşyaları almaları için 2 bin Euro’ya kadar, mesleki faaliyette bulunmaları için de 3 bin Euro’ya kadar ekonomik yardım sağlanacak.

3 yıllık söz konusu eylem planı Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Kuzeyde yaşayanların toplam sayısı 661

Kıbrıs Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun ofisinden elde edinilen resmi bilgilere göre, şu an 290’ı Karpaz bölgesindeki köyler, 48’i de Maronit köylerinde olmak üzere adanın kuzeyinde “mahsurlar” olarak nitelendirilen toplam 338 Kıbrıslı Rum ve Maronit yaşıyor.

51’i kendi köyleri, 272’si de Maronit köyleri olmak üzere toplam 323 kişinin de kuzeydeki köylerine yeniden yerleştikleri belirtildi.

Karpaz bölgesinde, “Rizokarpaso’da (Dipkarpaz) 241, Aya Triada’da (Sipahi) 47 ve Agios Andronikos’da (Yeşilköy) ise 2 olmak üzere toplam 290 kişi yaşadığı açıklandı.

Dipkarpaz’a 44, Sipahi’ye ise 7 kişi olmak üzere toplam 51 kişi köylerine yeniden yerleşti.

Maronit köylerinde ise 45’i Kormakiti (Koruçam), 3’ü ise Karpasia (Karpaşa) olmak üzere 48 kişinin yaşadığı açıklanırken, Koruçam’a 249, Karpaşa’ya ise 23 olmak üzere toplam 272 kişi yeniden yerleşti.

Çocukların Eğitimi

Dipkarpaz’da şu an 15 öğrencinin ortaokul, 15 öğrencinin ilkokul, 7 öğrencinin ise anaokulda okuduğu açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun kararıyla Dipkarpaz’daki okul birimlerinin tamir çalışmaları için 100 bin Euro’luk ödenek onaylandığını yazan gazete, futsal sahası inşa edilmesi için de 80 bin Euro’luk ödenek ayrıldığını anımsattı.

Kuzeyde yaşamını sürdüren tüm Kıbrıslı Rumlar ile Maronitlerin aylık 371,60 Euro, çift olmaları halinde ise aylık 557,55 Euro ödenek aldıklarını yineleyen gazete, her çocuk için ayda 111 Euro yardım yapıldığını ve bu ödeneğin 3 yaşını tamamlamaları ve Dipkarpaz anaokuluna kaydolmaları şartıyla 379 Euro’ya kadar artırıldığına dikkati çekti.

Bu miktarın eğitimlerini tamamlayana kadar çocuklara verildiğini ifade eden gazete, 18 yaşını tamamladıktan sonra ise bu kişilere 371,60 Euro ödenek verildiğini belirtti.