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Kuzeyde toplam 13 yeni vaka, 16 taburcu

Kuzeyde toplam 13 yeni vaka, 16 taburcu

"Toplam 6280 test yapıldı, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi" 

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6280 olup, 12'si  yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Surlariçi-3 

Girne 

Girne Merkez-2 / Doğanköy-1 

Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1 

Lefke 

Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1 

6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   1 

Yerel Vaka Sayısı: 12 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913 

Toplam Vaka Sayısı: 7422 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3123 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121

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