“Kuzeyde bir noktaya bırakmak için 350 Euro karşılığı aldım”

Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasında 500 gram hintkeneviri ile yakalanan L.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, soruşturmaya ilişkin detaylar aktaran polis, Cuma günü saat 20.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçiş yapmak isteyen zanlının aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, arama sonucunda zanlının aracından 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 350 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Kıbrıs’ın güneydeki bir şahıstan, kuzeydeki bir noktaya bırakmak için teslim aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu güneydeki şahsın isteği üzerine kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldığını açıkladı.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.