Kuzeyde 3 yeni vaka, 10 taburcu
Bakan Pilli:" Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
12 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar - 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 239.512
Toplam Vaka Sayısı- 989
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 940
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 44
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-