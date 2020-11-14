Kuzeyde 2’si yerel 4 yeni vaka
Bakan Pilli:" Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1621 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
14 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1621
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar - 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 243.786
Toplam Vaka Sayısı- 994
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 46
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 7
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-