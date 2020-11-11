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Kuzeyde 1’i yerel 6 pozitif vaka

Kuzeyde 1’i yerel 6 pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1341 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1341 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

11 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1341

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar -  5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 238. 362

Toplam Vaka Sayısı- 986

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 930

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 6

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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