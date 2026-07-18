Kuzey Kıbrıs Turkcell'den 5G Deneyim Günleri

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından verilen izinler çerçevesinde, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Ercan Havalimanı ile Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Töreni Alanı'nda düzenleyeceği 5G Deneyim Günleri ile kullanıcılarını yeni nesil mobil iletişim teknolojisiyle buluşturuyor. 5G uyumlu cihaza sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Türkiye Turkcell aboneleri, belirlenen deneyim alanlarında 5G bağlantısını deneyimleme fırsatı bulacak.

Ercan Havalimanı'ndaki deneyim alanı; giden yolcu terminali, gelen yolcu terminali, Kuzey Kıbrıs Turkcell mağazasının bulunduğu bölüm ve otopark çevresini kapsayacak. Aynı tarihlerde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Töreni Alanı'nda kurulacak deneyim noktasında da kullanıcılar 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajını deneyimleyebilecek. Türkiye'den gelen Turkcell aboneleri de kendi abonelikleri üzerinden 5G deneyimini yaşayabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5G'nin yalnızca daha yüksek hız sunan bir teknoloji olmadığını belirterek, "5G; daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek kapasitesi sayesinde aynı anda daha fazla cihazın bağlantısını destekleyerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Özellikle yoğun kullanımın olduğu alanlarda bu kapasite avantajı daha belirgin şekilde hissedilecek. Aynı zamanda 5G, yapay zeka uygulamalarından nesnelerin internetine kadar dijital dönüşümün temel altyapılarından birini oluşturuyor." dedi.

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell abonelerinin önemli bir bölümünün şimdiden 5G'ye hazır olduğuna da dikkat çekerek, "Henüz 5G uyumlu cihaza sahip olmayan müşterilerimiz de bayilerimizde sunduğumuz avantajlı kampanya ve ödeme seçeneklerinden yararlanarak cihazlarını yenileyebilir. Hedefimiz, 5G yaygınlaştığında mümkün olan en fazla kullanıcımızın bu deneyime hazır olmasıdır." ifadelerini kullandı.

5G Deneyim Günleri'nin hem teknik hazırlıkları gerçek kullanım koşullarında test etmek hem de kullanıcıların yeni nesil bağlantı teknolojisini yakından deneyimlemesini sağlamak açısından önemli olduğunu belirten Küçüközdemir, "Amacımız yalnızca 5G'yi sunmak değil, kullanıcılarımıza en iyi deneyimi yaşatmak. Bu süreçte elde edeceğimiz geri bildirimler de hizmetimizi daha da geliştirmemize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 19-21 Temmuz tarihleri boyunca Ercan Havalimanı ile Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Töreni Alanı'nda, 5G uyumlu cihaza sahip tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Türkiye Turkcell abonelerini 5G Deneyim Günleri'ne davet ediyor.