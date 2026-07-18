28 ülkeden 62 tıp öğrencisi, IFMSA ve Erasmus+ Değişim Programları ile yazı Kıbrıs’ta geçirecek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yüksek standartlardaki klinik eğitim olanakları, bilimsel araştırma fırsatları ve kültürlerarası etkileşim ortamıyla geleceğin hekimlerini küresel sağlık alanının değişen ihtiyaçlarına hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) koordinasyonunda ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) Klinik (SCOPE) ile Araştırma (SCORE) Değişim Programları kapsamında düzenlenen organizasyonla 26 farklı ülkeden gelen tıp öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alıyor.

Temmuz ayı programı kapsamında 24’ü klinik değişim ve 4’ü araştırma değişim öğrencisi olmak üzere toplam 27 uluslararası tıp öğrencisi eğitim almaya başladı. Ağustos ayında gelecek 27 klinik değişim ve 7 araştırma değişim öğrencisi ile birlikte toplam 62 uluslararası tıp öğrencisi yazı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görerek geçirecek. Program kapsamında Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Endonezya, Estonya, Filistin, Fransa, Hırvatistan, Irak, İspanya, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Umman ve Ürdün’den gelen tıp öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nde klinik eğitim ve araştırma çalışmalarına katılıyor.

Program kapsamında öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde farklı branşlarda klinik rotasyonlara katılırken, araştırma programına dahil olanlar ise akademisyenlerin danışmanlığında yürütülen bilimsel projelerde görev alarak mesleki deneyimlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Uluslararası öğrencilerden Yakın Doğu Üniversitesi’ne tam not!

IFMSA Değişim Programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim alan uluslararası tıp öğrencileri, modern hastane altyapısı, güçlü akademik kadro, nitelikli klinik eğitim olanakları ve Kuzey Kıbrıs'ta edindikleri kültürel deneyimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Romanya’dan Victor Babeș Tıp ve Eczacılık Üniversitesi (Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara) öğrencisi Alexa Victor, araştırma değişim programı kapsamında Lyme hastalığı üzerine yürütülen projede yer aldığını belirterek, “Buradaki doktorlar alanı daha iyi anlamam konusunda bana çok yardımcı oldu. Kendi ülkemde göremeyeceğim kadar nadir vakaları inceleme fırsatı buldum. Hastane çok modern ve düzenli. Kuzey Kıbrıs'ın insanlarını, havasını ve plajlarını da çok sevdim” dedi.

Slovakya'daki Comenius Üniversitesi öğrencisi Hugo Honz, programa daha önce katılan arkadaşlarının tavsiyesiyle Yakın Doğu Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirterek, hekimlerin öğrencilere karşı her zaman destekleyici ve açıklayıcı bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Honz, Kuzey Kıbrıs'ın denizini ve plajlarını da çok beğendiğini ifade etti. Rusya'daki Samara Devlet Tıp Üniversitesi (Samara State Medical University) öğrencisi Ekaterina Sipukhina ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin modern altyapısı ve donanımından etkilendiğini belirterek, doktorların tüm sorularını sabırla yanıtladığını ve staj sürecinin mesleki gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Sena Erikli, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gözlemlediği hasta-hekim iletişiminin kendisini en çok etkileyen unsur olduğunu belirterek, hastalara ayrılan sürenin hem tedavi kalitesine hem de eğitim sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti. Farklı ülkelerden öğrencilerle bir araya gelmenin de programın en değerli kazanımlarından biri olduğunu söyledi. Ürdün’den Al-Balqa Applied Üniversitesi öğrencisi Alia Ibrahim, Yakın Doğu Üniversitesi'ni arkadaşlarının tavsiyesiyle tercih ettiğini belirterek kampüsün büyüklüğü, sunduğu sosyal olanaklar ve üniversite hastanesinin modern altyapısından etkilendiğini ifade etti. “Burada eğitim görmekten gerçekten keyif alıyorum. Üniversitenin kampüsü çok güzel ve oldukça büyük. Bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip” dedi.