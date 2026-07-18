Polise teslim olan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Askeri bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan K.H., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Faruk Akkuş, zanlının Mağusa'da meydana gelen trafik kazası ile KKTC'de izinsiz ikamet suçları nedeniyle arandığını söyledi. Polis, zanlının 20 Temmuz 2023 tarihinde Akıncılar köyü yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir noktadan 1. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girerek bölgeyi ihlal ettiğini, ardından yetkili makamlardan izin almaksızın kuzeyden ayrılarak güneye geçtiğini ifade etti.

Polis, zanlının yaklaşık üç yıl güneyde kaldıktan sonra 10 Temmuz 2026 tarihinde Beyarmudu İlkokulu bölgesi yakınlarında yine 1. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girerek bölgeyi ihlal ettiğini ve izinsiz şekilde kuzeye giriş yaptığını belirtti.

Ayrıca zanlının, 17 Temmuz 2026 tarihinde polise teslim olduğunu ve hakkında daha önce çıkarılan derdest emri doğrultusunda tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.