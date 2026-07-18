868 gün kaçak yaşadı!

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan M.D.B., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fuat Can Ağcabay olguları aktardı.

Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 868 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapılacağını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.