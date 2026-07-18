Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, Sertap Erener konseriyle son buldu

26’ncı Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, Türk pop müziği sanatçısı Sertab Erener’in Salamis Antik Tiyatro’da verdiği konserle tamamlandı.

Mağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, konseri izleyenler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesinden temsilciler de yer aldı.

mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konser sırasında sahneye çıkarak Sertab Erener’e çiçek takdim etti. Uluçay, sanatçıya teşekkür ederek Sertab Erener’i Gazimağusa’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Başkan Uluçay, festivalin final gecesine yoğun ilgi göstererek Salamis Antik Tiyatro’yu dolduran seyircilere, Türkiye’den ve farklı bölgelerden gelerek geceye katılan konuklara, festivalin hazırlanmasında büyük bir özveriyle çalışan belediye personeline, teknik ekiplere ve destek veren sponsorlara ayrı ayrı teşekkür etti.

26'ncı Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivalin iletişim sponsorluğunu Vodafone, konaklama sponsorluğunu da Arkın Group yaptı.