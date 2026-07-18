Uyuşturucu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili tutuklanan M.S.B., K.Y.A.A. ve İ.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis memuru Görken Taşlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin aldığı bilgi doğrultusunda, Lefkoşa’da yaşayan zanlıların uyuşturucu madde tasarruf edip sattıkları yönünde bilgi edinildiğini söyledi.

Aynı gün belirlenen adrese gidildiğini belirten polis, ekipleri gören zanlı M.S.B.’nin kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını ifade etti.

Polis, evde yapılan aramada M.S.B.’nin yatak odasında yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Üç zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, M.S.B.’nin üzerinde yapılan aramada 100 ABD doları, 80 euro ve 30 sterlin bulunduğunu kaydetti.

Polis, M.S.B.’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz tarihinde Gönyeli’de bir şahıstan 10 bin TL karşılığında aldığını söylediğini aktardı.

Ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, muhafazasında kullanılan naylon parçalarının ise PGM Parmak İzleri Şubesi’ne gönderileceğini belirten polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların soruşturma amacıyla 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.