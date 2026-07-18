“Güneş altında kesintisiz çalışma süreleri azaltılmalı”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), 25 Temmuz'a kadar hava sıcaklığının açık alanda çalışanlar açısından "tehlikeli" olabileceği uyarısını yaptı.

İSG-BİR Başkanı Nidai Kordal tarafından yayımlanan bildiride, Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Yüksek nem oranlarının da etkisiyle hissedilen sıcaklıkların iç kesimlerde 42-48 derece, sahil kesimlerinde ise 40-48 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Kordal, söz konusu sıcaklık değerlerinin çalışanlar açısından "çok sıcak" ve "tehlikeli sıcak" risk grubunda yer aldığını belirterek, uzun süre güneş altında çalışan kişilerde ısı stresi, sıcak çarpması, ısı bitkinliği, ısı krampları, sıvı kaybı, bilinç değişikliği ve kalp-damar sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşabileceğine dikkat çekti.

İşverenlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma yükümlülüğü bulunduğunu ifade eden Kordal, aşırı sıcaklara karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

Bu kapsamda Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan sıcaklık tahminleri ve uyarıların düzenli takip edilmesi, çalışmaların günün en sıcak saatleri dışında planlanması, aşırı sıcak saatlerde açık alan çalışmalarının durdurulması ve çalışanların güneş altında kesintisiz çalışma sürelerinin azaltılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca çalışanlara gölgelik veya serin dinlenme alanları sağlanması, yeterli miktarda içme suyu ve elektrolit desteği verilmesi, uygun iş kıyafetleri ile güneşten koruyucu kişisel ekipmanların temin edilmesi ve çalışanların ısı stresinin belirtileri konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İSG-BİR, işyerlerinde acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve sıcaklığa bağlı sağlık olaylarına yönelik müdahale prosedürlerinin güncellenmesi çağrısında bulundu.