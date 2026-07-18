DAÜ, Türk Dünyası Akademisi Özbekistan Kültür Gezisi’nde temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Genç Memur-Sen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Akademisi Özbekistan Kültür Gezisi"nde temsil edildi.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, kültür gezisi, 27 Ekim-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, iklim, enerji ve entegrasyon gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen "Türk Dünyası Akademisi" eğitim programının ardından düzenlendi.

72 ülkeden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylar arasından seçilen 50 katılımcı, Özbekistan'da gerçekleştirilen kültür gezisine katılma hakkı kazandı.

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçiliği ile Taşkent, Urgenç, Hive, Buhara ve Semerkant'ta çeşitli kültürel ve akademik temaslarda bulunuldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni programda İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Doğdu temsil etti.

Gezi süresince katılımcılara Türk dünyasının tarihsel ve kültürel bağlarını yerinde inceleme imkânı sunulurken, KKTC ile Doğu Akdeniz Üniversitesi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.