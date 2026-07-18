“Schengen süreci yeni hak ihlallerine gerekçe olmamalı”

Kimliksizler Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen süreci kapsamında karma evliliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin Kıbrıs'ın güneyine geçişlerinde ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine ilişkin kamuoyunda yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Dernek, söz konusu ihtimale ilişkin kaygılarını daha önce de birçok kez dile getirdiklerini belirterek, olası hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıslı Rum liderliğinin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, sürecin asıl muhatabı olan Avrupa Birliği kurumlarının da konuyu insan hakları temelinde ve büyük bir hassasiyetle değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Schengen sürecinin toplumlar arasında yeni ayrımlar oluşturan bir mekanizmaya dönüşmemesi gerektiğine dikkat çeken dernek, sürecin insan haklarını, serbest dolaşımı ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Kimliksizler Derneği, halihazırda hak ihlalleriyle karşı karşıya kalan karma birlikteliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin yeni mağduriyetler yaşamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm tarafları olası sorunlar ortaya çıkmadan gerekli hukuki ve idari önlemleri almaya, çözüm odaklı ve insan hakları merkezli bir yaklaşım benimsemeye davet etti.