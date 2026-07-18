“BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs ziyareti önemli bir fırsat”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

CTP, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinin, uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği önemin ve Genel Sekreter'in çözüm sürecine yönelik kararlı liderliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, 16 yıl aradan sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a gelerek liderlerle Ada'da görüşecek olmasının çözüm sürecine ivme kazandırabilecek değerli bir fırsat olduğu ifade edilirken, uzun zamandır savunulduğu gibi Kıbrıs'a ilişkin temel meselelerin Lefkoşa'da ele alınmasının diyalog ve güven ortamının güçlenmesine de katkı sağlayacağı vurgulandı.

CTP, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün yalnızca Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları değil; Doğu Akdeniz'in istikrarını, Avrupa'nın güvenliğini, enerji arz güvenliğini ve bölgesel iş birliği olanaklarını da doğrudan etkilediğini belirterek, bu nedenle kapsamlı çözümün bugün her zamankinden daha güçlü bir stratejik gereklilik olarak önlerinde durduğunu kaydetti.

Açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı ve kapsamlı bir federal çözüme ulaşılmasının adanın ortak geleceğini güvence altına alacağına, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içerisinde barışın, istikrarın ve iş birliğinin güçlendiği ortak bir gelecek yaratacağına olan inancın bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.

CTP, bu kritik süreçte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin öncülüğü kadar ilgili tüm tarafların yapıcı yaklaşımı ile gerekli siyasi iradeyi, sorumluluğu ve vizyonu ortaya koymalarının da belirleyici olacağını belirtti. Önümüzdeki dönemin diyaloğun güçlendiği, güven yaratıcı adımların ilerletildiği ve kapsamlı çözüme yönelik zeminin kuvvetlendirildiği bir süreç olarak değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Parti açıklamasında ayrıca, CTP'nin Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yürütülecek anlamlı ve sonuç odaklı bir sürece, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliği temelinde her zaman olduğu gibi yapıcı katkı koymaya devam edeceği ifade edildi.