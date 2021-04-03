Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Ailemiz Dergisi'nden Otizm Farkındalık Günü için online dergi 

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Ailemiz Dergisi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan içerikleri ve otizmli çocuklar tarafından çizilmiş resimleri bir araya getirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Küçüközdemir; eğitimin dünyadaki herkes için büyük önem arz ettiğini ancak otizmli çocuklar için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğuna vurgu yaptı. Erken tanıyla birlikte verilecek özel eğitimlerin otizmli bireyleri topluma kazandırdığının altını çizen Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak otizmli bireyler için farkındalığı arttırmak amacıyla bu konudaki iş birliklerinin süreceğini de sözlerine ekleyerek, proje ortağı Ailemiz Dergisi’ne ve özel eğitim kurumlarına teşekkürlerini sundu.

Ailemiz Dergisi Editörü, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu da Otizmde erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaparak bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişin ancak özel eğitimle mümkün olabildiğini söyledi. Özel eğitimin ise ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar faydalı olabileceğinin altını çizdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü özel yayınına http://kktcll.co/otizm linki üzerinden erişilebiliyor.