Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin 30. kuruluş yıldönümü kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin (SPOT), kuruluşunun 30. Yıldönümünü 16 Mayıs Pazartesi düzenlenecek kokteylle kutlanacak.

Kokteyl saat 18:30’da Girne Üniversitesi’nde yer alacak.

SPOT tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çalışmaya başladığımız ilk günden bu yana hedefimizden şaşmadan, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla çabalarımızı sürdürdük ve gelecekte de sürdürmek arzusundayız. Fakat bu çalışmalar pek çok kişinin desteği ve yardımları ile mümkün olmuştur” denildi.

