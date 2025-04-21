“Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” açılıyor

Karikatürist ve Adli Tıp Uzmanı akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi 22 Nisan 2025 Salı saat 14.00’de Girne Belediyesi Yeni Bina Sergi Salonu’nda açılıyor.

Luna Tülay Okan kuratörlüğünde Girne Belediyesi’nin katkılarıyla açılacak olan sergi 25 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün özellikle son yıllarda gündeme gelen adli olaylardan yola çıkarak kriminal dünyanın sonsuz evrenini çizdiği “Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, hayvanlar ve bitkilere yönelik şiddetin toplumsal yansımaları ve “Kusursuz cinayet var mıdır?” sorusunun yanıtını bilimsel ve akademik çevrelerde aramanın yanında görsel sanatların etkili eleştirel dalı karikatürlerle ifade ediliyor. 30 karikatürden oluşan sergi sanatseverlerin, adli tıp, adli bilimler, polisiye ve kriminal dünyaya ilgi duyanların izlemesi için 25 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak.