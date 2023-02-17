“Kurumların eşit oranda ihmali var”

Polise sahte ehliyet veren ve ülkede yasa dışı bulunduğu ortaya çıkan sanık, 12 ay ceza aldı. Mahkemede kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, “Ülkeye yasal olarak giriş yapan sanığın, kaçak duruma düştüğü kayıtlarda kolayca görüldüğünden kurumların eşit oranda ihmali olduğunu” belirtti.

Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren ve alkol test tutanağına söz konusu ehliyette yer alan ismi yazan Isheanesu Muranda’nın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun açıkladı. Aksun, sanık Isheanesu Muranda’nın aleyhine getirilen Resmi evrak sahteleme, sahtekarlıkla kayıt temin etme, başkasının kimliğine bürünme ve ikamet izinsiz KKTC’de ikamet etme suçundan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Aksun, sanığın alkollü araç kullanırken, trafik polisi tarafından durdurulduğunu ve alkol test tutanağına başkasını kimlik bilgilerini yazdığının altını çizdi. Aksun, ülkemize yasal olarak giriş yapan sanığın, kaçak duruma düştüğü kayıtlarca kolayca görüldüğünden kurumların eşit oranda ihmali olduğunu belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.