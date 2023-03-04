Kurallara uymadılar, ortalığı dağıttılar!

Lefkoşa'da bugün 'Altınbaş Işıkları' olarak bilinen noktada gerçekleşen trafik kazası korkuttu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 20 yaşındaki Mustafa Akif Talaş yönetimindeki JR 617 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, bulvar üzerinde bulunan AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etti. O esnada, AL-PET akaryakıt istasyonu içerisinden gelip, 'tel yol' tabelası olmasına rağmen anayola çıkış yapan 61 yaşındaki Halil Berksu yönetimindeki NT 126 plakalı araç ile çarpışmıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JR 617 plakalı araç, trafik ışıklarına çarparak durdu. Trafik ışıklarından düşen parçalar ise trafik ışıklarında beklemekte olan 38 yaşındaki Fuat Çelebi yönetimindeki PE 909 plakalı araçta maddi hasara neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan JR 617 plakalı araç sürücüsü Mustafa Akif Talaş ile NT 126 plakalı araç sürücüsü Halil Berksu, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza sonrasında trafik ışıkları kısa süreliğine devre dışı kaldı.