Kümeste yangın! Hayvanlar telef oldu

Sütlüce’de Aliye Mear’a ait evin bahçesindeki hayvan kümesinde çıkan yangında, kümesteki 2 kaz ile 2 tavus kuşu yanarak telef oldu.

Dün akşam meydana gelen yangının ‘kısa devre’ye bağlı olduğu Polis Basın Bülteni’ne yansırken, kümeste, 19 adet sunta tahta, elektrik kabloları ve aksamlarının tamamen yandığı, 21 adet yemliğin ise zarar gördüğü belirtildi.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

"15.09.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Sütlüce Köyünde Nergiz Sokak üzerinde bulunan Aliye MEAR’a ait evin bahçesindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, kümesteki 2 adet kaz ile 2 adet tavus kuşu yanarak telef olmuş, 19 adet sunta tahta, elektrik kabloları ve aksamları tamamen yanmış, 21 adet yemlik ise ısıdan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir."