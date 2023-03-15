“Külliye inşaatını durdur, siyasi atamaları sınırlandır”

Kamuda örgütlü 15 sendika, hükümetin maaşlardan kesinti veya dolaylı vergi artırımına gitmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı, Maliye Bakanlığı’na madde madde kaynak önerisi sundu.

Sendikalar adına ortak açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin inşaatının durdurulması, üçlü kararname ile siyasi atamaların sınırlandırılması, yurt dışı temsilciliklerin azaltılması, taşınmaz mal ve emlak vergisinin adil düzenlenmesine yönelik önlemlerle gelirlerin artacağını vurguladı.

Maviş, gönüllülüğe dayalı, dayanışmaya ruhuna sahip, toplumsal önceliği olan, şeffaf ve hesap verebilir bir fonun yönetiminde hem fikir olduklarını kaydetti, “Bunun dışındaki dayatmanıza üyelerimiz hazır, hukukçularımız hazır, dilekçelerimiz hazır, bizler de hazırız” dedi.

Ortak basın açıklaması şöyle:

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Şubat ayı hayat pahalılığı yüzde 4,65 olurken son iki aylık hayat pahalılığı ise yüzde 7,39. Bunun anlamı, daha şimdiden asgari ücretli çalışanların 1000 TL alım gücünü yitirmiş olmasıdır. Hali hazırda alım gücünü fazlasıyla yitiren asgari ücretliden dahi kesinti talep etmek ne ekonomik akla ne de vicdana sığar.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in yakıt harcamaları, tüm makamların temsil ve ağırlama giderleri, izaz ikram kalemleri, yurt dışı gezileri ve liyakatsiz işe alımlardan vazgeçemeyen, siyasi atamaları durdurmayan, kişiye özel yurt dışı temsilcikler açan, itibardan tasarruf olmaz deyip şatafatı ön plana çıkaranların saadet düzeni devam etsin diye maaşlardan kesinti veya dolaylı vergi artırımını onaylamıyoruz.

Maliye Bakanlığı’na kaynak önerilerimiz:

İzinsiz, kaçak külliyenin şimdilik maliyeti 2 milyar 497 milyon TL. Gündüz gece demeden bu inşaatın devam etmesi depremzedelere barınma, beslenme ve giyim yardımı yapan bu toplumu dayanışma ruhu ve vicdanında kabul görmemektedir. KÜLLİYE İNŞAATINI DURDUR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ BU PARAYI DEPREMZEDELER İÇİN KULLANSIN!

Bakanlar Kurulu kararları ile ihalesiz yakıt alımından kaynaklı Elektrik Kurumu’nun zararı 223 milyon TL (12 milyon dolar). ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR İHALE SİSTEMİ KUR, DEVLETİ ZARAR UĞRATMA!

Vergi Dairesi’ne beyan edilmeyen gelirler milli gelirin %55’ini oluşturmaktadır. Kayıt dışı istihdam %20 ve ekonominin %75'i kayıt dışı. 2021 GSYH, cari fiyatlarla 30,143,730,536 TL, kağıt üzerinde kişi başına düşen gelir 11 bin 129 Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlara baktığımızda 16 milyar Türk Lirası milli gelirden kayıp var. GELİR VE VERGİ ADALETİ SAĞLA, EKONOMİYİ KAYIT ALTINA AL, DENETLE, MİLLİ GELİRİ ARTIR!

Yalnızca Lefkoşa'da bin kişinin 7’den fazla konutu var. En fazla konut sahibi kişinin ise 67 konutu var. Kuzeyde sayacı bağlanmış 195 bin konut olduğu ifade ediliyor. TAŞINMAZ MAL VE EMLAK VERGİSİNİ ADİL DÜZENLE, GELİRİNİ ARTIR!

Şu ana kadar Tapu Dairesi’ne yatırılmış, tapusu çıktığı halde tapu devri gerçekleşmemiş 94 bin tane sözleşme var”. Bekleyen tapu devri bedeli 20 milyar TL’dir. SÖZLEŞMELERİ ÇÖZ, GELİRİNİ ARTIR!

Kıbrıs Türk toplumunun mevduatlarının %2’si Kalkınma Bankası’nda kredi olarak kullandırılmaktadır. Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’inin geri ödenmemiştir. GERİ ÖDEMEYİ TALEP ET, GELİRİNİ ARTIR!

Maaşı, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını düşükten yatırıp, milyonlarca lira devletin gelirlerinden çalan bazı üniversite ve şirketleri DENETLE,

Yukarıda belirttiklerimiz dışında:

Müşavirlere yılda ödenen 60 milyon TL. ÜÇLÜ KARARNAME İLE SİYASİ ATAMALARI SINIRLA, GELİRİNİ ARTIR!

Yurt dışı temsilciliklere yılda ödenen 132 milyon TL. TEMSİLCİLİKLERİ AZALT, GELİRİNİ ARTIR!

Kumarhanelerin masa ve makina sayısı üzerinden değil gerçek gelirleri üzerinden vergi ödemelerini sağla, bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi ve etkin denetim yap, GELİRİNİ ARTIR!

“Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anlaşmasını” iptal et, TC menşeli hava yollarından kurum vergisi al, GELİRİNİ ARTIR!

Kredi kartı kullanımını yaygınlaştır, profesörlere asgari ücretten yatırım yapanları denetle, ‘şans oyunları, müşterek bahis, bet, kripto para’ gibi yasaları hazırla, borç silme, borç ertelemeden vazgeç, havayolu şirketlerini vergilendir, üniversitelere, otellere imtiyaz sağlayan teşvikleri ortadan kaldır. GELİRİNİ ARTIR!

AKSA’ya yıllık 28 milyon dolar ödeme; Tatar’ın yıllık benzin masrafı 900 bin TL, Meclis’in yıllık benzin masrafı 550 bin TL; Almanya’daki Turizm Fuarını 25 bin Euro, 300 bin TL, 5 bin Euro avans, stand kurulumu 105 bin 375 sterlin; Helsinki’deki fuara 64 bin 350 TL ödeme; TC’den gelen heyetlerin konaklaması, izaz ikramı 371 bin 990 TL ve T&T’ye yönelik 500 milyon TL’ye denk gelen bir vergi affı gündemde ve bir üniversitenin asli maaş üzerinde değil, asgari ücret üzerinden yaptığı sosyal güvenlik yatırımlarından bugüne kadar en az 400 milyon TL gelir kaybı… 6-10 Mart Berlin’de limuzin ve 3 van kiralama bedeli 11900 Euro.

Yukarıda saydığımız birçok konuyu görüşmeye ve devletin gelirini artırması için kamuoyu oluşturmaya hazırız.

Gönüllülüğe dayalı, dayanışmaya ruhuna sahip, toplumsal önceliği olan, şeffaf ve hesap verebilir bir fonun yönetiminde hem fikiriz. Bunun dışındaki dayatmanıza üyelerimiz hazır, hukukçularımız hazır, dilekçelerimiz hazır, bizler de hazırız!

Saygılarımızla,

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri (a)

KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,

DEV-İŞ, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ,

MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN