Kuir Kıbrıs Derneği’nin, ‘LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Konulu Araştırması’ başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat” Projesi kapsamında, “LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırması” konu araştırma çevrimiçi olarak başlatıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, “lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi kapsamında yürütülen ‘mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması araştırması’ ile, Kuzey Kıbrıs’ta sunulmakta olan mevcut sosyal hizmetlerin ve LGBTİ+ların bu hizmetlere (yurttaş olan ve olmayan) erişiminin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Araştırma ayrıca sosyal hizmet biriminde hizmet sağlamakta olan kişilerin LGBTİ+’lara karşı tutumları ortaya koymayı da amaçlıyor.

LGBTİ+’ların barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmaları alanlarında sosyal hizmetlere olan erişim düzeylerinin belirlenmesinin yanında bu hizmetlerde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi temelli varsa yaşanan potansiyel ayrımcılık ve ötekileştirmeleri ortaya koymanın amaçlandığı araştırma, toplumsal cinsiyet farkındalığının yükseltilmesi, LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişiminin güçlendirilmesi için geliştirilecek politikaların belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Açıklamada, araştırmaya katılımın tamamen gönüllülük esaslı olduğu ve araştırma kapsamında sağlanan kişisel bilgilerin gizli tutulacağı kaydedildi.

Araştırmaya, https://tr.surveymonkey.com/r/QCAlgbtiSocialWelfare linkine tıklayarak katılabilecek.

Daha detaylı bilgi için, dayanışma hattına haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, 0 (542) 858 58 47 numarasından ulaşılabilecek.