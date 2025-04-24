KTÖB-TR öğrenciler arası iletişim, organize ve destek için form oluşturdu

Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı öğrencilerin örgütlendiği Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği (KTÖB-TR) İstanbul ve çevresi illerde ikamet eden bütün Kıbrıslı Türk öğrenciler ile iletişimde kalmak, organize olmak ve destek sağlamak adına bir veri toplama formu açtığını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, bu ağın, olası bir afet durumunda Kıbrıslı Türk öğrenciler arası hızlı haberleşme ve birlik için oluşturulacağı kaydedildi.

Forma şu linkten ulaşabileceği belirtildi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxSa8Qv9d7ppC7feW4h4u7U26um7e957WEGXLJhaXkn2jD_A/viewform?usp=header