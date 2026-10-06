KTMMOB'nin sohbet etkinliğine Hakkı Atun konuk oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (KTMMOB) “Birlikte Sohbet” etkinliğinin konuğu Birlik Kurucu Başkanı Hakkı Atun oldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, etkinlikte yaptığı konuşmada Hakkı Atun, KTMMOB’nin kuruluş sürecine ilişkin anılarını paylaştı ve Birliğin Kıbrıs Türk toplumunun gelişimindeki rolüne değindi.

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin toplumsal kalkınmadaki önemine vurgu yapan Atun, KTMMOB’nin kurulduğu günden bu yana bilimsel düşünceyi, mesleki etik değerleri ve kamu yararını temel alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik ise, Birliğin kuruluşunda emek veren isimlerin bilgi ve deneyimlerinin aktarılmasına büyük değer verdiklerini söyledi.