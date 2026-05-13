Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Kemal Köprülü atandı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Kemal Köprülü getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında yapılan atama, 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.

2018 yılında KKTC Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilen, 2022 yılında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Köprülü, son olarak KKTC’nin Cenevre Temsilcisi olarak görev yapıyordu.