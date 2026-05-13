Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Kemal Köprülü atandı
Kemal Köprülü, Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararname sonrasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında yapılan atama, 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.
2018 yılında KKTC Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilen, 2022 yılında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Köprülü, son olarak KKTC’nin Cenevre Temsilcisi olarak görev yapıyordu.
