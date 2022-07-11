KTGB: 11 Temmuz’u ifade özgürlüğü tehdidi gölgesinde kutluyoruz

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk basınının, 11 Temmuz Basın Günü’nü, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişimlerin gölgesinde kutladığını açıkladı.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk basını kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biridir” denildi, “Çökertilmek ve susturulmak istenmesine karşı demokratik ve çağdaş bir toplum hedefleyen herkesin tepki ve ses vermesi şarttır” denildi.

KTGB, BRTK Müdürü’nün demir parmaklıklar arkasına gönderen baskı ve süreçlere de dikkat çekerek, “BRTK ve TAK’ın özerk ve siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasını, özel medyamızın da haksız rekabetten arındırılarak kurumsallaşmasının ve gelişiminin desteklenmesi” talebini paylaştı.

Ödüller verilecek…

Yapılan açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin geleneksel Basın Günü resepsiyonunun 13 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de birlik kompleksindeki Paradise Park’ta yapılacağı da duyuruldu.

Başarı ödüllerinin ve basın hizmet ödüllerinin de verileceği geceye tüm üyeler davet edildi.

Açıklama…

KTBG’nin yaptığı açıklama şöyle: Kıbrıs Türk basını, 11 Temmuz Basın Günü’nü, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişimlerin gölgesinde kutluyor.

Gazeteciler ve toplumun tüm aydınlık insanları, yakın geçmişte KTGB’nin düzenlediği eylemlerle, bu girişimlere karşı kenetlenerek gerekli tepkiyi ortaya koymuş ve mesajını vermiştir.

Basınımız 133 yıldır sesinden, ilkesinden, iradesinden özgürlüğünden ve bu topraklarda var olma kararlılığından ödün vermemiştir, vermeyecektir.

Kıbrıs Türk basını kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biridir.

Ülkemizde özellikle pandemi süreciyle körüklenen ekonomik zorlukların can yakıcı boyuta ulaştığı günümüzde ayakta kalma mücadelesi veren basınımızın bir yandan da yasal düzenlemelerle çökertilmek ve susturulmak istenmesine karşı demokratik ve çağdaş bir toplum hedefleyen herkesin tepki ve ses vermesi şarttır.

Basınımızın yıllardır maruz kaldığı haksız rekabet, altyapı yetersizlikleri ve siyasetin vizyonsuzluğu, özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit etmeye devam ediyor.

Bu yıl 11 Temmuz Basın Günümüzü, ülkemizin en büyük basın kurumunun müdürünün hapiste olduğu bir dönemde kutluyoruz. Bu konuda bir kez daha, kamu radyo-tv kurumu BRTK Müdürü’nü demir parmaklıklar arkasına gönderen baskı ve süreçlere dikkat çekmek istiyoruz.