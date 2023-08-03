KTBK ve GKK komutanları belirlendi
KTBK komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, korgeneralliğe yükseldi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesi belirlendi. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
KTBK komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, korgeneralliğe yükseldi
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