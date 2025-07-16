KTAMS yarın Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm şubelerinde 2 saatlik uyarı grevi yapacak
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın 08.30 – 10.30 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm şubelerinde 2 saatlik uyarı grevi yapacak.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın 08.30 – 10.30 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm şubelerinde 2 saatlik uyarı grevi yapacak.
KTAMS’tan verilen bilgiye göre, grev "hükümetin Telekomünikasyon Dairesi'ni özelleştirme girişimleri" nedeniyle gerçekleştirilecek.
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