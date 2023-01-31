KTAMS, yarın LAÜ’de bir günlük uyarı grevine gidiyor
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) bir günlük grev uygulayacağını açıkladı.
A+A-
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) bir günlük grev uygulayacağını açıkladı.
Yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, grev sırasında saat 11.00’de de üniversite önünde basın açıklaması yapılacağını bildirdi.
Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
Etiketler : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası