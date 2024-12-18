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KTAMS yarın Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde uyarı grevi yapıyor

KTAMS yarın Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yaşanan sorunlar çözümlenmedi gerekçesiyle yarın Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde 2 saatlik uyarı grevine gidiyor.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yaşanan sorunlar çözümlenmedi gerekçesiyle yarın Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde 2 saatlik uyarı grevine gidiyor.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, 10.00 – 12.00 saatleri arasında uyarı greviyle ilgili 10.30’da Çalışma Dairesi önünde basın açıklaması yapılacak.

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