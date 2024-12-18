KTAMS yarın Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yaşanan sorunlar çözümlenmedi gerekçesiyle yarın Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde 2 saatlik uyarı grevine gidiyor.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, 10.00 – 12.00 saatleri arasında uyarı greviyle ilgili 10.30’da Çalışma Dairesi önünde basın açıklaması yapılacak.