KTAMS ve KAMU-İŞ Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün greve gidiyor
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün greve gidiyor.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün greve gidiyor.
Sendikalar saat 10:00’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. KTAMS ve KAMU-İŞ imzasıyla yapılan açıklamada, grevin Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Biriminde yaşanan sorunların çözülmesiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yapılacağı kaydedildi.
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Etiketler : grev, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası