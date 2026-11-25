Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında her ilçede kadın sığınma evi açılması ve polisin şiddete müdahale birimlerinin tüm ilçelerde kurularak işlevsel hale getirilmesi çağrısında bulundu.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olmasının yanı sıra ciddi bir toplumsal sorun olduğu kaydedildi.

Ülkede kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal ve ekonomik şiddetin arttığı savunulan mesajda, kadınların güven içinde yaşama hakkını korumanın ve yaşamın her alanında eşitliği sağlamanın devletin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Mesajda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası’nın güncellenerek dairenin tüm birimlerinin faaliyete geçirilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesinin kadın ve çocuk biriminin güçlendirilmesi ve Alo 183 hattının çalışmasının güvence altına alınması talep edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) şiddet ve tacize ilişkin sözleşmeleri ile kadınların zorla çalıştırılmasını önlemeye yönelik sözleşmelerin iç hukuka dahil edilmesi ve her iki ebeveynin eşit biçimde kullanabileceği ebeveyn izninin yasalaştırılması gerektiği de kaydedilen mesajda, göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınlarla ülkede çalışma veya öğrenim amacıyla bulunan kadınların emek sömürüsü, ayrımcılık ve şiddetten korunması için devlet denetimi istendi.

“Şiddetin önlenebilmesi için caydırıcı cezaların uygulanması zorunludur”

Bunlara ek olarak caydırıcı cezaların uygulanmasının önemine vurgu yapılan mesajda, şunlar kaydedildi:

“Ancak yalnızca yasaların ve cezaların yeterli olmayacağı da bilinmelidir. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, kadınların insan haklarının korunması, toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yaygınlaştırılması ile mümkündür.

Bu doğrultuda, karar alma mekanizmalarında, yargıda, eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşamında ve ev içinde eşitlik düzeyini artıracak çalışmalar yapılmalıdır. Devlet, özellikle eğitim politikalarını yeniden düzenleyerek eşitlik, özgürlük ve insan hakları değerlerinin benimsendiği bir eğitim programı oluşturmalıdır.”

Açıklamada, şiddete maruz kalanların 155 Polis İmdat ve Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı üzerinden yardım isteyebileceği, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evine ise 0542 876 30 30 veya 0533 855 30 30 numaralarından ulaşabileceği hatırlatıldı.